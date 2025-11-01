Il baked oatmeal è il dolce al forno ricco di proteine frutta e cioccolato perfetto per una colazione equilibrata

Iodonna.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Q uando la voglia di dolce si fa sentire, è facile cedere alle tentazioni più industriali e poco salutari. Ma esiste un’alternativa semplice, genuina e sorprendentemente proteica. Si tratta del baked oatmeal, o porridge al forno, una ricetta versatile perfetta per colazione, merenda o dessert. Piatto sano a colazione: le ricette dolci e salate a cui ispirarsi. guarda le foto Baked oatmeal, un dolce equilibrato e completo. Nato negli Stati Uniti e oggi amatissimo anche in Europa, il baked oatmeal è la versione “al forno” del classico porridge inglese. Si prepara con un composto a base di avena, frutta, uova e latte o yogurt, che dopo la cottura assume una consistenza soffice all’interno e leggermente croccante in superficie. 🔗 Leggi su Iodonna.it

il baked oatmeal 232 il dolce al forno ricco di proteine frutta e cioccolato perfetto per una colazione equilibrata

© Iodonna.it - Il “baked oatmeal“ è il dolce al forno ricco di proteine, frutta e cioccolato, perfetto per una colazione equilibrata

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Baked oatmeal is TikTok's latest food trend: Here are 3 viral recipes to try - make dish has become a popular food trend on TikTok, where the hashtag "baked oatmeal" has been ... Si legge su foxnews.com

Cerca Video su questo argomento: Baked Oatmeal 232 Dolce