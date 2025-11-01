Il baked oatmeal è il dolce al forno ricco di proteine frutta e cioccolato perfetto per una colazione equilibrata

Q uando la voglia di dolce si fa sentire, è facile cedere alle tentazioni più industriali e poco salutari. Ma esiste un’alternativa semplice, genuina e sorprendentemente proteica. Si tratta del baked oatmeal, o porridge al forno, una ricetta versatile perfetta per colazione, merenda o dessert. Piatto sano a colazione: le ricette dolci e salate a cui ispirarsi. guarda le foto Baked oatmeal, un dolce equilibrato e completo. Nato negli Stati Uniti e oggi amatissimo anche in Europa, il baked oatmeal è la versione “al forno” del classico porridge inglese. Si prepara con un composto a base di avena, frutta, uova e latte o yogurt, che dopo la cottura assume una consistenza soffice all’interno e leggermente croccante in superficie. 🔗 Leggi su Iodonna.it

