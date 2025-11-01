Il 36enne ricoverato per un Tso e morto dopo il viaggio in ambulanza da Messina a Corleone | disposta l' autopsia

Giuseppe Augliera era in grado di affrontare il viaggio in ambulanza da Messina a Corleone? Se lo chiede la Procura di Termini Imerese, che ha scritto sette medici sul registro dagli indagati per la morte del 36enne. L'ipotesi di reato è omicidio colposo e lesioni personali colpose. L'uomo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

