Iga Swiatek domina Madison Keys e comincia bene nelle WTA Finals a Riad

Buona la prima per Iga Swiatek. La n.2 del mondo ha iniziato in maniera convincente il proprio cammino nelle WTA Finals 2025. Nel primo impegno del Gruppo “Serena Williams”, Swiatek ha regolato piuttosto nettamente l’americana Madison Keys (n.7 del seeding) col punteggio di 6-1 6-2 in 61? di gioco. Un vero e proprio dominio della polacca, molto a proprio agio sul veloce indoor di Riad (Arabia Saudita). Nel primo set c’è un abisso tra le due giocatrici. Swiatek domina da fondo, interpretando alla perfezione il rimbalzo della pallina e sfruttandolo a proprio vantaggio. Le giocate in top-spin della n. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Iga Swiatek domina Madison Keys e comincia bene nelle WTA Finals a Riad

