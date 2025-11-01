Ieri in TV 31 ottobre | a La ruota della fortuna chi ha vinto e quanto vincitore a Tale e Quale Show

Sono tanti i programmi che sono andati in onda ieri, venerdì 31 ottobre 2025, in TV. Tra questi c’è La ruota della fortuna. Ormai l’appuntamento con il game show dell’access prime di Canale 5, di grande successo, è imperdibile per oltre 5 milioni di telespettatori. C’è stata, invece, grande attesa per la semifinale di Tale e Quale Show 2025, che è andata in onda in prima serata su Rai 1. Ma chi ha vinto e chi, invece, è arrivato ultimo? Vediamo insieme cos’è accaduto nel talent show di Carlo Conti e quanti soldi ha vinto il vincitore del game show di Gerry Scotti. La ruota della fortuna: chi ha vinto ieri sera e quanto. 🔗 Leggi su Latuafonte.com