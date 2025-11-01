ICaRe al mitico PalaPanini | Per noi uno stimolo in più

I campionati di volley iniziano a dare alcune indicazioni sul valore delle varie formazioni e quelle reggiane, soprattutto di Serie B, sono partite con il piede giusto. Oggi si completa il turno del lungo weekend iniziato giovedì. SERIE B. Gara sulla carta equilibrata, quella che la mista Mo.Re Volley gioca a Scanzorosciate alle 21. Entrambe hanno 6 punti e un pronostico è davvero difficile. SERIE B1. Ancora un derby emiliano per la Tirabassi & Vezzali (7) che alle 18 ospita a Campagnola il San Giorgio Piacentino (3). Le due squadre si conoscono bene a livello societario per essersi incrociate più volte negli ultimi anni e anche le ragazze individualmente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

