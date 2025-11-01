Ibrahimovi? | Quando ho chiesto alla mia fidanzata di sposarmi mi ha detto di no è l’unica persona che mi dice no al mondo

L'ex calciatore svedese è stato ospite del Festival dello Sport di Trento e, sul palco, ha raccontato alcuni retroscena della sua vita con Helena, 11 anni più grande di lui. «Stiamo insieme da 25 anni, siamo più di marito e moglie», ha commentato lo sportivo 44enne. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Ibrahimovi?: «Quando ho chiesto alla mia fidanzata di sposarmi mi ha detto di no, è l’unica persona che mi dice no al mondo»

Leggi anche questi approfondimenti

«Sarò milanista per sempre, perché quello che il Milan mi ha dato non lo dimenticherò mai. Mi hanno dato felicità e la seconda volta, quando sono tornato, amore. » Zlatan Ibrahimovic si è raccontato senza filtri durante “This is me” su Canale 5, seduto accanto - facebook.com Vai su Facebook

« » Uno Zlatan Ibrahimovic sempre più diplomatico ha parlato a 360 gradi del Milan ai microfoni della Gazzetta dello Sport ? Valeria Lippera, Onorio Ferraro, AC Milan, IPA Agency #Ibrahimovic #Milan #mil - X Vai su X

Milan, Ibrahimovic: "A Cardinale ho chiesto tre cose per firmare. Allegri è un vincente, Leao un fenomeno. Modric era quello che serviva" - Zlatan Ibrahimovic ha raccontato della sua vita da rappresentante di RedBird, fondo proprietario del Milan e di come sta vivendo questo inizio di stagione dei rossoneri dal palco del Festival dello ... Secondo calciomercato.com

Ibrahimovic: «I miei figli si credono già migliori di me, ma il mio ego non ci crede. Mi urlavano "zingaro" e mi caricavo» - Zlatan Ibrahimovic a «This is me» parla della carriera ma anche dei figli, che giocano nelle giovanili del Milan: «Credono di essere più forti di me. Da msn.com

Zlatan Ibrahimovic: «Per sopravvivere ho fatto tante cose, anche rubare: non si fa ma non potevo tornare indietro. Ai miei figli insegno rispetto e indipendenza» - Silvia Toffanin riapre le porte del suo talk show su Canale 5 e nella puntata del 15 ottobre 2025 accoglie Zlatan Ibrahimovic. Come scrive leggo.it