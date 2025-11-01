Ibrahimovi? | Quando ho chiesto alla mia fidanzata di sposarmi mi ha detto di no è l’unica persona che mi dice no al mondo

1 nov 2025

L'ex calciatore svedese è stato ospite del Festival dello Sport di Trento e, sul palco, ha raccontato alcuni retroscena della sua vita con Helena, 11 anni più grande di lui. «Stiamo insieme da 25 anni, siamo più di marito e moglie», ha commentato lo sportivo 44enne. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Ibrahimovi?: «Quando ho chiesto alla mia fidanzata di sposarmi mi ha detto di no, è l'unica persona che mi dice no al mondo»

