i supertecnici del futuro trovano la loro casa al centro della gimarra

di Tiziana Petrelli Dopo la Link University, anche l’ITS Academy – Tecnologia e Made in Italy trova a Fano una sede stabile, confermando la linea dell’amministrazione Serfilippi: dare nuova vita agli spazi comunali attraverso sinergie con realtà formative e produttive capaci di generare valore economico, sociale e territoriale. Il Centro Civico di Gimarra diventerà la nuova casa dei "supertecnici del futuro": aule digitali, laboratori 4.0, spazi di progettazione e ricerca applicata ospiteranno i corsi post diploma dell’ITS, punto di riferimento regionale per la formazione tecnica avanzata. Il Comune concede gli ambienti in locazione con un canone annuo di 17. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

