I Salesiani accolgono Con il cuore lo staff dello spettacolo di sensibilizzazione alla donazione di organi e tessuti
I ragazzi della scuola salesiana Aeca e Cnos-Fap hanno accolto venerdì mattina alla sala San Luigi Francesco Landi, Valentina Morena e tutto lo staff del procurement per la presentazione dello spettacolo di improvvisazione teatrale "Con il cuore: dal teatro alla vita la donazione di organi e
