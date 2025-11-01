I Roses, la storia appassionata di Ivy e Theo Rose, arriverà il 3 dicembre in streaming in esclusiva su Disney+ in Italia e su Hulu negli Stati Uniti. Diretto da Jay Roach, il film Searchlight Pictures vede protagonisti Benedict Cumberbatch e Olivia Colman in una esilarante e straziante storia di amore, ambizione e spettacolare disfunzione. Sinossi. La vita sembra facile per la coppia perfetta Ivy (Colman) e Theo (Cumberbatch): carriere di successo, un matrimonio ricco d’amore, figli fantastici. Ma sotto la facciata della loro presunta vita ideale, si sta per scatenare una tempesta: mentre la carriera di Theo precipita e le ambizioni di Ivy decollano, si accende una polveriera di feroce competizione e risentimento nascosto. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - I Roses sono in arrivo su Disney+!