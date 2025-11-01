I ragazzi serbi difendono la libertà mentre noi europei difendiamo la convenienza

Abbiamo già scritto di Novi Sad, della tragedia cittadina di cui oggi ricorre il primo anniversario e del perché sia stata proprio questa a innescare la rivolta dei serbi contro il proprio presidente. Quando è crollata la pensilina della stazione ferroviaria locale, la colpa dietro quei sedici morti è stata subito chiara: l’inadempienza del governo, che ha scelto di trascurare i lavori di ristrutturazione nonostante fossero previsti. I soldi destinati ai lavori non sono mai arrivati a destinazione, ed è questo che ha fatto esplodere la rabbia dei serbi. Una rabbia che chi conosce la Serbia sa non essere nata con Novi Sad. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

