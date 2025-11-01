i principali obblighi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

Per chi fa il mio lavoro, ogni mattina la rassegna stampa si apre con qualche grave incidente. La sicurezza è un tema circondato da una grande retorica che non è quasi mai accompagnata da azioni concrete per prevenire il dramma degli infortuni e delle morti sul lavoro. Per questo motivo è utile creare consapevolezza tra le persone in merito agli obblighi principali previsti dalla normativa italiana. Il fulcro dell’intero sistema è il Documento di valutazione dei rischi, che contiene l’analisi dei rischi presenti in azienda, le misure di prevenzione e il programma di miglioramento da attuare. Nel caso in cui vengano affidati dei lavori a imprese esterne all’interno dei locali aziendali è necessario predisporre il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze con l’obiettivo di valutare e gestire i rischi derivanti dalle interferenze tra le diverse attività. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

