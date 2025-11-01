I principali obblighi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
Per chi fa il mio lavoro, ogni mattina la rassegna stampa si apre con qualche grave incidente. La sicurezza è un tema circondato da una grande retorica che non è quasi mai accompagnata da azioni concrete per prevenire il dramma degli infortuni e delle morti sul lavoro. Per questo motivo è utile creare consapevolezza tra le persone in merito agli obblighi principali previsti dalla normativa italiana. Il fulcro dell’intero sistema è il Documento di valutazione dei rischi, che contiene l’analisi dei rischi presenti in azienda, le misure di prevenzione e il programma di miglioramento da attuare. Nel caso in cui vengano affidati dei lavori a imprese esterne all’interno dei locali aziendali è necessario predisporre il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze con l’obiettivo di valutare e gestire i rischi derivanti dalle interferenze tra le diverse attività. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
Scopri altri approfondimenti
Le principali informazioni circa gli obblighi di formazione del personale scolastico a proposito della sicurezza a scuola #Formazione - facebook.com Vai su Facebook
Consiglio dei ministri: approvato decreto-legge per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro - Badge di cantiere per i lavoratori (in prospettiva anche oltre il settore edile) e un sistema premiale per le imprese virtuose nel campo della sicurezza. Come scrive difesapopolo.it
Igiene e sicurezza sul lavoro - La legge elenca gli obblighi per le aziende per una corretta gestione della sicurezza sul lavoro e per la tutela della salute dei lavoratori e impone una serie di obblighi formativi per le figure ... Lo riporta ipsoa.it
Sicurezza lavoro: cosa prevede il Dlgs 81/2008 - In attesa del nuovo decreto atteso in Consiglio dei Ministri lunedì 26 febbraio, con nuove e più stringenti regole e sanzioni volte a garantire la sicurezza sul lavoro, il riferimento principe per ... Da pmi.it