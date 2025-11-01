I posti più particolari dove dormire in Italia dalle case sugli alberi in Friuli alle stanze nel faro a Ischia
Dalle bolle trasparenti nel Parco del Ticino ai fari affacciati sul mare di Sardegna e Ischia, fino ai trulli pugliesi e alle case sugli alberi del Friuli: un viaggio tra i luoghi più suggestivi dove dormire in Italia. Esperienze uniche, sospese tra natura, storia e meraviglia, per chi sogna una notte fuori dall’ordinario. 🔗 Leggi su Fanpage.it
