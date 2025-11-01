I più fragili nel mirino Tra i raggirati un anziano e una donna invalida
Maxi truffa del fotovoltaico, tra le migliaia di vittime ci sono anche persone fragili. Come una donna invalida al 100 per cento e un 83enne, soggetto vulnerabile con una disturbo neurocognitivo. Non si sarebbero fatti scrupoli, dunque, gli appartenenti all’associazione a delinquere - tra cui alcuni bolognesi - sgominata da Guardia di Finanza e Polizia postale tramite ’ l’operazione Cagliostro ’. Da qui, anche l’accusa di circonvenzione di incapace. Le vittime dei raggiri, secondo gli investigatori, venivano infatti individuate con cura e pedinate: di solito, i truffatori prendevano di mira persone facoltose, che sapevano avere - dopo attento ’studio’ - ampie disponibilità economiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
