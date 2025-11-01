I piccoli mostri di Halloween invadono Riccione ancora due giorni per il Parco delle Zucche

La notte di Halloween ha letteralmente stregato Riccione e i suoi visitatori. Ieri pomeriggio, venerdì 31 ottobre, al calar della sera, viale Ceccarini si è trasformato in un palcoscenico a cielo aperto con laspettacolare “Halloween Parade”: una vera e propria invasione festosa di zombi danzanti. 🔗 Leggi su Riminitoday.it