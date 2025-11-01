I pensionati nel Padovano superano quota 240mila | i dati

Sono poco più di 240mila (esattamente 121.184 donne pari al 52% e 119.124 uomini pari al 48%) le persone che, in provincia di Padova, percepiscono almeno una pensione. Sono invece poco più di 270mila gli assegni pensionistici che vengono erogati ogni mese dall'Inps.Sono dati presentati nei giorni. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Leggi anche questi approfondimenti

Iniziativa a scopo benefico organizzata insieme al gruppo anziani pensionati di Virgilio - facebook.com Vai su Facebook

Quota 103 abolita in Manovra, cosa succede nel 2026 con la pensione anticipata - Quota 103 è stata definitivamente abolita e a partire dal 2026 non ci sarà più nessuna forma di flessibilità con il ricalcolo contributivo: resta solo Ape Sociale ... Riporta quifinanza.it

Pensioni, come uscire prima dal lavoro nel 2026: verso stop a Quota 103 e Opzione donna, rimane Ape sociale - Il testo della Manovra, appena bollinato dal governo, non prevede la proroga di Quota 103 e Opzione donna per il 2026, ... Lo riporta msn.com