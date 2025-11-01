I panormosauri sono la peste di questa città
Mi domando come si possa sporcare la città buttando qualunque cosa, come se Palermo fosse un contenitore di immondizia a cielo aperto! Io non mi lamento delle istituzioni che non fanno il suo dovere; mi lamento di una parte dei miei concittadini: per loro provo sdegno e vergogna. Se ognuno. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Area sportiva Bonagia - Conclusi i lavori I lavori per la realizzazione della nuova area sportiva di Bonagia, tra via Guido Rossa e via della Giraffa, sono ormai conclusi. L’intervento, finanziato con oltre un milione di euro tra Bando “Sport e Periferie” e fondi com - facebook.com Vai su Facebook