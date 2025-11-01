I panormosauri sono la peste di questa città

Palermotoday.it | 1 nov 2025

Mi domando come si possa sporcare la città buttando qualunque cosa, come se Palermo fosse un contenitore di immondizia a cielo aperto! Io non mi lamento delle istituzioni che non fanno il suo dovere; mi lamento di una parte dei miei concittadini: per loro provo sdegno e vergogna. Se ognuno. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

