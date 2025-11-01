I numeri della Fises Finanziamenti concessi sopra quota sei milioni

Parlano i numeri: oltre 6milioni e 300 mila euro e sessantadue pratiche concesse, dieci a favore di nuove attività con un importo che va oltre i 732mila euro. I dati fotografano, al 30 settembre, il positivo lavoro svolto della Fises, Finanziaria senese di sviluppo, con il plafond stanziato per il 2025 che va verso l’esaurimento e la ripresa delle domande di finanziamento come già emerso nel corso del 2024, con un trend che si è consolidato e cresciuto. "C’è un grandissimo lavoro dietro questi numeri – commenta il presidente della Fises, Massimo Terrosi –. Domande ricevute, pratiche istruite, risposte in tempi brevissimi, massimo sette giorni per quelle con firma del direttore e quattordici per quelle che devono essere approvate dal consiglio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - I numeri della Fises. Finanziamenti concessi sopra quota sei milioni

