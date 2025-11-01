Un fitto calendario di appuntamenti fra conferenze, visite, laboratori e incontri per tutte le età anima il mese di novembre dei musei di Fiesole. Si parte domani, domenica, con la conferenza di Francesco Tanganelli “Osiride svelato. Nuovi dati e riflessioni sui culti egizi della Fiesole romana “. Al centro dell’incontro (ore 16, Sala Costantini) i resti delle due statue in marmo, conservate al museo archeologico, identificate dalle dediche votive come la coppia delle divinità Iside e Osiride, che furono rinvenute nel 1883 durante dei lavori agricoli alle pendici del colle di San Francesco, dove oggi sorge il vescovado. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I musei svelati. Dai culti egizi all’Angelico