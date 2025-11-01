I Musei Byron e del Risorgimento al centro di uno speciale del Mag di Studio Aperto

Ravennatoday.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le reti Mediaset sono sempre più interessate ed attente ai Musei Byron e del Risorgimento: ne è una nuova importante prova la rubrica di approfondimento Mag di Sturio Aperto che martedì prossimo 4 novembre alle 19 trasmetterà un ampio servizio sui Musei realizzato dall’inviato Vito Giliberto, con. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

musei byron risorgimento centroApprofondimento su Studio Aperto per i musei Byron e del Risorgimento - Nel frattempo nel cortile apre la mostra dei Gioielli in Micromosaico ... Riporta ravenna24ore.it

musei byron risorgimento centroMartedì su Italia 1 uno speciale dedicato ai Musei Byron e del Risorgimento - Continua l’attenzione delle reti Mediaset verso i Musei Byron e del Risorgimento: martedì prossimo, 4 novembre, alle ore 19, la rubrica di approfondimento “Mag” di Studio Aperto su Italia 1 trasmetter ... Segnala ravennawebtv.it

musei byron risorgimento centroI gioielli in micromosaico dell’Accademia di Belle Arti illuminano i Musei Byron e del Risorgimento - Le opere – realizzate da alcuni studenti dell’Accademia di Belle arti di Ravenna che frequentano il corso triennale di “Design del gioiello” – verranno esposte nelle vertine del palazzo, lato via ... Lo riporta ravenna24ore.it

Cerca Video su questo argomento: Musei Byron Risorgimento Centro