È soprannominata la “Barbie Umana”, ma la 35enne Tara Jayne McConachy non si offende, anzi ne è ben felice perché il suo obbiettivo era proprio quello. La McConachy è un a fanatica della chirurgia plastica e ha speso 110mila euro per cambiare letteralmente i suoi connotati. Si è sottoposta a cinque interventi al seno, protesi ai glutei, sei rinoplastiche, oltre a Botox e filler. Le sue condizioni di salute però hanno allarmato i medici australiani che le hanno vietato di sottoporsi ad altri interventi, almeno in Australia, poiché pesa solo 45 kg. “La chirurgia plastica mi dà un senso di empowerment – ha detto Tara Jayne McConachy al programma televisivo The Morning Show -. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “I medici mi hanno bloccata perché peso 45 kg. Ho speso 110mila euro in interventi di chirurgia per diventare una Barbie”: così Tara Jayne McConachy