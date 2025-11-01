I limoni e i terrazzamenti di Amalfi diventano Patrimonio dell’Umanità per l’Agricoltura | conferito il riconoscimento
Grande soddisfazione per l’Antica Repubblica Marinara: i limoneti e il sistema agricolo su terrazzamento di Amalfi diventano Patrimonio Agricolo dell’Umanità per l’Agricoltura. Un’emozione enorme per una giornata che resterà indelebile nella storia di Amalfi e che celebra la passione, l’impegno e. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
