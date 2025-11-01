I lavori in via Quartieri Tra stallo e polemiche Ma il Comune rassicura
I cittadini di Bagnone sono preoccupati: i lavori di pavimentazione in via Nicolò Quartieri non procedono. Così il traffico è congestionato e le attività produttive faticano, l’amministrazione interviene, cercando di rassicurarli. Il progetto, lo ricordiamo, è legato alla messa in sicurezza del borgo di Bagnone e in particolare via della Repubblica. "Durante l’avvio del tratto via Nicolò Quartieri fino all’entrata di Villa Quartieri - si legge in una nota - è stato concesso agli operatori dei servizi idrici, gas, elettricità e telefonia, di poter operare direttamente a proprie spese, al rifacimento degli impianti, adeguandoli alle necessità future, prima che il comune mettesse in opera la pavimentazione della via, ma i tempi si sono dilatati. 🔗 Leggi su Lanazione.it
