I LA Dodgers forzano Gara 7 dopo il caotico scontro con i Toronto Blue Jays
2025-11-01 10:08:00 Breaking news: I Los Angeles Dodgers hanno tenuto a bada un rally dei Toronto Blue Jays in ritardo assicurandosi una vittoria per 3-1 in Gara 6 delle World Series, serando la serie a tre partite a testa e organizzando una Gara 7 in cui il vincitore prende tutto sabato sera. La gara si è conclusa in modo drammatico quando l’interbase dei Blue Jays, Andres Gimenez, si è schierato in un doppio gioco di fine partita. Caricando in avanti, Hernandez ha afferrato la palla nell’area sinistra e ha sparato in seconda base, dove Miguel Rojas ha fatto una scelta netta su Addison Barger, che si era allontanato troppo dallo stop mentre correva il potenziale pareggio. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
