I giovani di FdI a Parma Cori fascisti e inni al Duce Vertici commissariati
Parma, 1 novembre 2025 – Un tricolore sventola mentre si alza un coro inequivocabile: "Camicia nera trionferà. Duce, Duce!". È successo in Borgo del Parmigianino, nel centro di Parma, nella sede di Fratelli d’Italia della città emiliana. Sede utilizzata anche dal movimento giovanile del partito, Gioventù Nazionale, che avrebbe inneggiato a Mussolini pare proprio il 28 ottobre, anniversario (guarda caso) della marcia su Roma. Il video con i cori fascisti è rimbalzato su Instagram, ma anche sui telefonini dei meloniani, alcuni dei quali sono stati praticamente svegliati all’alba, sulle note del ’Me ne frego’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondisci con queste news
I giovani di Fratelli d’Italia a Parma commissariati per cori fascisti nell’anniversario della marcia su Roma. Pubblicato un video che riprende i ragazzi cantare “camicia nera trionferà. Duce, duce”. Donzelli: “Da noi chi sbaglia paga.” - facebook.com Vai su Facebook
Cori fascisti in sede FdI, commissariati i giovani a Parma: "Ferma distanza da estremismo" - I dem chiedono l'intervento di Meloni dopo il video sui cori e gli inni a Mussolini da parte di alcuni membri di Gioventù Nazionale. Scrive adnkronos.com
Cori fascisti davanti alla sede FdI a Parma: il video virale. Sdegno del sindaco e il Pd attacca - Il coordinamento regionale di Gioventù nazionale prende le distanze: “Commissariamo” . Secondo quotidiano.net
Parma, “Camicia nera trionferà”: bufera per cori fascisti nella sede di Fratelli d’Italia - Per celebrarne la memoria, nel salotto de La Volta Buona arriva Cristiana Pedersoli, sua figlia. Segnala msn.com