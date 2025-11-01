Parma, 1 novembre 2025 – Un tricolore sventola mentre si alza un coro inequivocabile: "Camicia nera trionferà. Duce, Duce!". È successo in Borgo del Parmigianino, nel centro di Parma, nella sede di Fratelli d’Italia della città emiliana. Sede utilizzata anche dal movimento giovanile del partito, Gioventù Nazionale, che avrebbe inneggiato a Mussolini pare proprio il 28 ottobre, anniversario (guarda caso) della marcia su Roma. Il video con i cori fascisti è rimbalzato su Instagram, ma anche sui telefonini dei meloniani, alcuni dei quali sono stati praticamente svegliati all’alba, sulle note del ’Me ne frego’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I giovani di FdI a Parma. Cori fascisti e inni al Duce. Vertici commissariati