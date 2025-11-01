I funerali di Evan Delogu al fianco di Andrea anche Ema Stokholma e Nikita Perotti

Fanpage.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I funerali di Evan Delogu, morto a 18 in un incidente stradale, centinaia di persone si sono ritrovate al rito ortodosso per l'ultimo saluto al fratello della conduttrice, sostenuta anche dalla sua migliore amica e dall'insegnante che la segue da settimane a Ballando con le Stelle. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

funerali evan delogu fiancoEvan Delogu, il funerale con rito ortodosso: la sorella Andrea «distrutta». Milly Carlucci: «Ballando? Nonostante le disgrazie si va in onda» - Un grande cuore composto da rose bianche è stato portato al cimitero monumentale di Bellaria Igea Marina, sulla Riviera Romagnola, per l'ultimo saluto a Evan Delogu, il 18enne ... Segnala corriereadriatico.it

funerali evan delogu fiancoFunerali di Evan Delogu: L'Emozionante Addio del Fratello di Andrea e il Sostegno di Milly Carlucci - Il mondo dello spettacolo è in lutto per la scomparsa di Evan Delogu, fratello della nota conduttrice Andrea, tragicamente deceduto in un incidente. Secondo notizie.it

funerali evan delogu fiancoL’addio a Evan Delogu, Andrea stretta al padre Walter ai funerali: “Ora è un angelo” - In centinaia per l’ultimo saluto a Evan Delogu a Bellaria Igea Marina: la sorella Andrea, chiusa in un silenzio composto, accanto al papà Walter e alla mamma di Evan ... dilei.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Funerali Evan Delogu Fianco