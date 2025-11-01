I funerali di Evan Delogu al fianco di Andrea anche Ema Stokholma e Nikita Perotti
I funerali di Evan Delogu, morto a 18 in un incidente stradale, centinaia di persone si sono ritrovate al rito ortodosso per l'ultimo saluto al fratello della conduttrice, sostenuta anche dalla sua migliore amica e dall'insegnante che la segue da settimane a Ballando con le Stelle. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Argomenti simili trattati di recente
A quarantotto ore dalla tragedia, si sono svolti a Bellaria Igea Marina, al cimitero comunale i funerali di Evan Oscar Delogu, morto a 18 anni in moto nel pomeriggio di mercoledì 29 ottobre, nella città romagnola. Una cerimonia composta: il silenzio che viene ro - facebook.com Vai su Facebook
Centinaia a Bellaria ai funerali di Evan Oscar Delogu. Il diciottenne è morto in un incidente in moto. L'addio è stato celebrato con il rito ortodosso #ANSA - X Vai su X
Evan Delogu, il funerale con rito ortodosso: la sorella Andrea «distrutta». Milly Carlucci: «Ballando? Nonostante le disgrazie si va in onda» - Un grande cuore composto da rose bianche è stato portato al cimitero monumentale di Bellaria Igea Marina, sulla Riviera Romagnola, per l'ultimo saluto a Evan Delogu, il 18enne ... Segnala corriereadriatico.it
Funerali di Evan Delogu: L'Emozionante Addio del Fratello di Andrea e il Sostegno di Milly Carlucci - Il mondo dello spettacolo è in lutto per la scomparsa di Evan Delogu, fratello della nota conduttrice Andrea, tragicamente deceduto in un incidente. Secondo notizie.it
L’addio a Evan Delogu, Andrea stretta al padre Walter ai funerali: “Ora è un angelo” - In centinaia per l’ultimo saluto a Evan Delogu a Bellaria Igea Marina: la sorella Andrea, chiusa in un silenzio composto, accanto al papà Walter e alla mamma di Evan ... dilei.it scrive