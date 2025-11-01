I commenti su Kate e l' imboscata al funerale così Andrea ha scatenato la collera di William

Londra, 1 novembre 2025 – Solo una cesura chiara e inequivocabile avrebbe potuto salvare la monarchia di Windsor: è la convinzione che secondo il Daily Mai l ha spinto il principe William e Kate Middleton a premere per l’allontanamento di Andrea da Windsor. Stando al tabloid, la decisione di re Carlo III di privare il fratello minore dei suoi titoli e di estrometterlo dalla residenza di Royal Lodge è arrivata con il pieno sostegno dell’erede al trono. William e lo zio ingombrante . Andrea Mountbatten-Windsor, 65 anni, è stato spogliato del titolo di principe e di duca di York, nonché costretto a lasciare la sua casa di trenta stanze, in una mossa che a corte è stata definita “uno shock” ma anche “inevitabile”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

