I carabinieri rintracciano ad Aprilia nonno pusher

I carabinieri di Aprilia denunciano nonno pusher. Il provvedimento, a carico di un uomo di 84 anni, già noto alle forze dell'ordine, è scattato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.I carabinieri, nel corso di un servizio perlustrativo, hanno controllato un uomo. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

