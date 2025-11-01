I carabinieri rintracciano ad Aprilia nonno pusher

Latinatoday.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri di Aprilia denunciano nonno pusher. Il provvedimento, a carico di un uomo di 84 anni, già noto alle forze dell'ordine, è scattato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.I carabinieri, nel corso di un servizio perlustrativo, hanno controllato un uomo. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

