L’aeroporto "Leonardo da Vinci" di Fiumicino celebra 65 anni di storia guardando al futuro con un piano sostenibile da 9 miliardi. Dall’inaugurazione del 20 agosto 1960 quando, in pieno boom economico, fu definito "il paradiso del cielo", simbolo dell’Italia che si stava rialzando, lo scalo ha accompagnato la crescita del Paese, diventandone la principale porta di ingresso. Le principali tappe dell’evoluzione del "Leonardo da Vinci", che quest’anno si appresta a superare, per la prima volta, il traguardo dei 50 milioni di viaggiatori annui – anticipando un obiettivo, ha sottolineato l’amministratore delegato di Aeroporti di Roma, Marco Troncone, "che era previsto per il 2028" – sono state ripercorse ieri nel corso della cerimonia promossa da Adr, società del Gruppo Mundys che gestisce il sistema aeroportuale della Capitale, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - I 65 anni dell’aeroporto di Fiumicino: "Pronti 9 miliardi di investimenti"