I 65 anni dell’aeroporto di Fiumicino | Pronti 9 miliardi di investimenti

Quotidiano.net | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’aeroporto "Leonardo da Vinci" di Fiumicino celebra 65 anni di storia guardando al futuro con un piano sostenibile da 9 miliardi. Dall’inaugurazione del 20 agosto 1960 quando, in pieno boom economico, fu definito "il paradiso del cielo", simbolo dell’Italia che si stava rialzando, lo scalo ha accompagnato la crescita del Paese, diventandone la principale porta di ingresso. Le principali tappe dell’evoluzione del "Leonardo da Vinci", che quest’anno si appresta a superare, per la prima volta, il traguardo dei 50 milioni di viaggiatori annui – anticipando un obiettivo, ha sottolineato l’amministratore delegato di Aeroporti di Roma, Marco Troncone, "che era previsto per il 2028" – sono state ripercorse ieri nel corso della cerimonia promossa da Adr, società del Gruppo Mundys che gestisce il sistema aeroportuale della Capitale, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

i 65 anni dell8217aeroporto di fiumicino pronti 9 miliardi di investimenti

© Quotidiano.net - I 65 anni dell’aeroporto di Fiumicino: "Pronti 9 miliardi di investimenti"

Contenuti che potrebbero interessarti

65 anni dell8217aeroporto fiumicinoFiumicino festeggia 65 anni e punta al piano di sviluppo - L'aeroporto di Fiumicino festeggia i 65 anni e punta, con il piano di sviluppo da 9 miliardi, a consolidare la leadership, tenere a distanza la concorrenza, far crescere ... Da ilmessaggero.it

65 anni dell8217aeroporto fiumicinoAeroporto «Leonardo da Vinci» di Fiumicino, cerimonia per i 65 anni: il presidente Mattarella visita l'Innovation Hub con i giovani imprenditori - Tra le cariche politiche presenti anche il presidente della Regione Francesco Rocca e il sindaco di Fiumicino Mario Baccini ... Segnala roma.corriere.it

65 anni dell8217aeroporto fiumicinoFiumicino, porta d’Italia sul mondo: Mattarella celebra i 65 anni dell’aeroporto - Dal boom economico all'Italia che guarda al futuro: con il Presidente della Repubblica in prima fila, il Leonardo Da Vinci celebra 65 anni di storia e innovazione ... Segnala ilfaroonline.it

Cerca Video su questo argomento: 65 Anni Dell8217aeroporto Fiumicino