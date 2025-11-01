House of Dynamite Kathryn Bigelow riaccende la paura atomica in un thriller di potenza assoluta

Un missile nucleare, proveniente da non si sa bene dove, distruggerà tra 18 minuti la città di Chicago. Svolgimento cinematografico esemplare, tra le raccolte segrete stanze del potere militare e politico statunitense: House of Dynamite di Kathryn Bigelow, in queste ore disponibile solo su Netflix. La paura dell’atomica torna a correre sul filo del thriller geopolitico. Soprattutto in un’epoca storica in cui la minaccia del nucleare sembra come passata politicamente in secondo piano. Le scritte che aprono il film ricordano che pur essendo finita la “guerra fredda”, e annessa vertigine della fine del mondo dietro l’angolo, milioni di testate nucleari appartenenti ad una decina di paesi nel mondo sono pronte ad essere sganciate per una guerra lampo da milioni di morti in pochi secondi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - House of Dynamite, Kathryn Bigelow riaccende la paura atomica in un thriller di potenza assoluta

