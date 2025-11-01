Hong Kong giganteschi gonfiabili di Labubu e Doraemon fanno la loro parata finale sul mare

Lapresse.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giganteschi carri giganti gonfiabili dei cartoni animati con personaggi tra cui Labubu, Doraemon, Elmo di KAWS x Sesame Street e McDonald’s Grimace hanno fatto un viaggio d’addio a Hong Kong, attraverso Victoria Harbour, sabato pomeriggio, segnando la fine di uno spettacolo durato una settimana che ha attirato migliaia di spettatori lungo l’iconico lungomare della città. Le figure gonfiabili sono state trainate da rimorchiatori, scivolando lentamente dal lato dell’isola di Hong Kong verso Kowloon in una parata finale. Famiglie, turisti e appassionati di fotografia si sono radunati lungo entrambe le sponde per catturare i cartoni animati colorati sullo skyline della città. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Hong Kong, giganteschi gonfiabili di Labubu e Doraemon fanno la loro parata finale sul mare

