Hockey ghiaccio | Bolzano strapazza Valpusteria nel derby in ICE League
Un dominio totale. Bolzano batte Valpusteria nell’attesissimo derby valido per il Campionato ICE League 2025-2026 di hockey su ghiaccio. Prova di forza per le foxes, capaci di battere tra le mura amiche gli avversari con il rotondissimo risultato di 8-1, maturato grazie ad un davvero notevole secondo periodo. Equilibrato l’inizio della disputa, con i padroni di casa che mettono per primi il muso davanti sfruttando la rete di McClure (3:19) salvo poi essere ripresi al 16:09 da Purdeller. Sarà però nella seconda ripresa che il match si indirizzerà in maniera evidente per Bolzano, capace di mettere a referto ben sei goal, non lasciando più scampo agli avversari. 🔗 Leggi su Oasport.it
