Hockey Bondeno per l’under 14 maschile si aprono le porte degli spareggi nazionali

Under 14 Bondeno in campo nel weekend hockeystico, con la formazione maschile impegnata a Reggio Emilia e la femminile a Bondeno. Grande prova dei ragazzi di mister Ghisellini e Guerzoni, che domenica, sul campo neutro di Reggio Emilia, hanno prima stravinto con l’ HC Pistoia con il mastodontico risultato di 20-0, per poi vincere nuovamente la difficilissima sfida con i campioni d’Italia uscenti dell’ HT Bologna, gara vinta per 2-1. Per capitan Pazzi & C. si aprono ora le porte degli spareggi per l’accesso alle finali nazionali, tanto ambite dalla squadra matildea, sicuramente uscita molto carica da questi incontri di girone. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Hockey Bondeno, per l’under 14 maschile si aprono le porte degli spareggi nazionali

News recenti che potrebbero piacerti

HOCKEY. RISULTATI POSITIVI PER LE UNDER 14 MASCHILE E FEMMINILE DI H.C. BONDENO. L'Articolo: https://www.ferrarasport.it/hockey-risultati-positivi-per-le-under-14-maschile-e-femminile-di-h-c-bondeno/ - facebook.com Vai su Facebook

Hockey. Bondeno under 14 sfiora l’accesso alle finali nazionali - Non sono andati come sperati gli spareggi di accesso alle finali, per la formazione under14 di Bondeno di mister Ghisellini, giocati domenica scorsa a Bologna, contro Csp San Giorgio e HC Riva. Si legge su sport.quotidiano.net

Hockey Indoor. Bondeno protagonista. En plein con l’under 14 - Al PalaBonini di casa, le ragazze di mister Pazzi e Hussain hanno affrontato le rivali del Cus Padova e ... Scrive sport.quotidiano.net