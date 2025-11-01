Ho sorpreso Pippo Baudo mentre spostava una fioriera all’Ariston Sanremo era casa sua Una volta Ornella Vanoni ha lanciato una scarpa | così Peppe Vessicchio

Il Maestro Peppe Vessicchio ha pubblicato il libro “ Bravo bravissimo”, nel quale racconta ai ragazzini la storia di uno dei più celebri compositori al mondo: Wolfgang Amadeus Mozart. “A 13 anni Volfango aveva già visitato mezza Europa ottenendo successi incredibili. Io, alla stessa età, avevo giusto deciso quali passioni avrei coltivato”, ha scritto Vessicchio. Poi a La Stampa ha raccontato quando la musica è arrivata nella sua vita: “Nella tradizione napoletana, mandolino, chitarra e fisarmonica appartenevano alla quotidianità, come gli utensili da cucina. Fu papà a dare inizio a questo gioco. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ho sorpreso Pippo Baudo mentre spostava una fioriera all’Ariston, Sanremo era casa sua. Una volta Ornella Vanoni ha lanciato una scarpa”: così Peppe Vessicchio

Altri contenuti sullo stesso argomento

Ecco una delle mie torte più tenere: una torta a tema Disney con Topolino, Pippo e Pluto, tutti realizzati a mano in pasta di zucchero Ogni dettaglio è modellato con pazienza e passione — perché sì, quando si parla di sugar art, i dettagli fanno la differe - facebook.com Vai su Facebook

“Ho sorpreso Pippo Baudo mentre spostava una fioriera all’Ariston, Sanremo era casa sua. Una volta Ornella Vanoni ha lanciato una scarpa”: così Peppe Vessicchio - Il Maestro racconta aneddoti su Sanremo, Paoli e la canzone nata per suggellare una storia d'amore con la Vanoni ... ilfattoquotidiano.it scrive

Pippo Baudo, com’è morto e malattia/ Chi sono le ex mogli: da Marinella Adinolfi a Katia Ricciarelli - Pippo Baudo, com'è morto il presentatore e le storie d'amore vissute: da Marinella Adinolfi alla relazione con Katia Ricciarelli ... Come scrive ilsussidiario.net

Pippo Baudo, il figlio non ci sta: la verità sull’eredità e Katia Ricciarelli - Per molti il "figlio segreto" di Pippo Baudo: ora Alessandro ha deciso di parlare e di farlo in televisione svelando tutta la sua verità. Secondo donnaglamour.it