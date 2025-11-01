Ho 19 anni e la passione di inseguire l’autenticità Caro Giovanni ti aspetto in trasmissione

Cara Caterina, mi chiamo Giovanni, ho 19 anni, e sento il bisogno di scriverti per esprimerti tutta la mia stima e la mia ammirazione. Ti seguo da anni, e ogni volta che ti vedo in televisione resto colpito non solo dalla tua eleganza e dalla tua intelligenza, ma soprattutto dalla luce che porti in ogni cosa che fai. Hai una presenza che sa unire grazia e determinazione, dolcezza e forza – qualità che oggi sono più rare che mai. La mia vita mi ha messo presto alla prova: a soli 12 anni ho affrontato una grave malattia che mi ha cambiato profondamente. Oggi convivo con la colite ulcerosa, ma quella esperienza mi ha insegnato a guardare la vita con occhi nuovi, a riconoscere il valore delle persone autentiche e a inseguire ciò che amo davvero.

