Hirsch Buttè e Mocci trionfano tra gli Under 17 | ieri a Carrara via alla Prima Prova Nazionale di sciabola

A Carrara i successi di Pietro Hirsch Buttè e Vittoria Mocci aprono la Prima Prova Nazionale Cadetti-Giovani-Assoluti di sciabola. Oggi in pedana gli Under 20, domani gli Assoluti. I successi tra gli Under 17 di Pietro Hirsch Buttè e Vittoria Mocci hanno aperto ieri a Carrara il lungo weekend dedicato alla Prima Prova Nazionale Cadetti-Giovani-Assoluti di sciabola maschile e femminile. Un venerdì di grande scherma, assalti spettacolari e importanti indicazioni per il futuro della specialità.