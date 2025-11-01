Hikikomori in Italia come un ragazzo colto e consapevole diventa prigioniero della sua stanza Il racconto di una madre

Che cosa succede quando un ragazzo di dodici anni smette di andare a scuola e non torna più, nemmeno a vent'anni? Non è una trama di fiction, ma la realtà di Davide, colpito da hikikomori, il fenomeno del ritiro sociale estremo che trasforma giovani italiani in prigionieri volontari delle proprie stanze. La testimonianza della madre Patrizia Mostacci, resa pubblica durante la trasmissione "In Altre Parole" di La 7, rivela quanto poco sappiamo ancora di questa condizione che non è capriccio adolescenziale né semplice dipendenza da internet, ma una forma di sofferenza psicosociale che richiede attenzione urgente sia nel contesto familiare che scolastico. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it