Highlights Gol Cremonese Juve | le immagini del match – VIDEO

Juventusnews24.com | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Highlights Gol Cremonese Juve in diretta dallo Zini di Cremona. Le immagini salienti del match della 10ª giornata. La Juve affronta la Cremonese, con il match di Serie A in programma sabato 1 novembre alle ore 20:45 allo stadio Giovanni Zini. Bianconeri che vogliono continuare a vincere con mister Spalletti in panchina. Qui trovate gli highlights e i gol di CREMONESE JUVE LIVE 7? SOLO JUVE IN CAMPO –  La Juventus di Spalletti prova subito a mettere il turbo e va a caccia con insistenza del gol del 2-0. Thuram prova un buon cross in area ma la palla termina fuori. 4? ANCORA JUVE!  – I bianconeri insistono e provano a mettere subito in porta il gol del raddoppio: Cambiaso ci prova con un ottimo cross a spiovere, palla che passa a un centimetro da Vlahovic. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

highlights gol cremonese juve le immagini del match 8211 video

© Juventusnews24.com - Highlights Gol Cremonese Juve: le immagini del match – VIDEO

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cremonese-Juventus, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - Inizia da Cremona la nuova avventura di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus. Secondo sport.sky.it

highlights gol cremonese juveSerie A, vincono Inter, Cremonese, Juventus, Roma e Como. HIGHLIGHTS - Il calendario della nona giornata del campionato prevedeva oggi 6 match. Segnala tg24.sky.it

Serie A, Udinese-Atalanta 1-0. Alle 18 Napoli-Como, alle 20.45 Cremonese-Juventus - Leggi su Sky TG24 l'articolo Serie A, Udinese- Da tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Highlights Gol Cremonese Juve