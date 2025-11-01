Da Lucca Comics & Games il creatore di Death Stranding e Metal Gear Solid svela segreti e aneddoti del suo processo creativo, affiancato dal character designer Yoji Shinkawa. 🔗 Leggi su Wired.it

© Wired.it - Hideo Kojima: “Connettersi è importante, ma è una responsabilità. Il mio personaggio preferito di Death Stranding? Non è Sam”