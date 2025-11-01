Hernanes pizzica il Napoli | messaggio a sorpresa per Conte dopo il Como

Dagli studi di DAZN, Hernanes ha espresso apprezzamento per la prestazione del Napoli contro il Como, usando parole d’elogio a sorpresa per la squadra di Antonio Conte. L’ex centrocampista brasiliano ha parlato di una prova convincente, molto diversa rispetto a quella vista contro l’ Inter, Hernanes: “Ho visto ferocia e solidità”. “Oggi ho visto ferocia, solidità. Ho visto una squadra organizzata e che può arrivare molto lontano. Con l’Inter la partita del Napoli mi aveva lasciato più dubbi.” Hernanes ha poi evidenziato la maturità della squadra e la mano di Conte. Per il brasiliano, il Napoli sta assimilando la mentalità richiesta dal tecnico leccese, fatta di aggressività e compattezza, caratteristiche che si sono viste parzialmente nella gara contro il Como al “Maradona”. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

