Hellas Verona | orari e dove vedere oggi in tv la partita di Serie A

2025-10-29 11:05:00 Calcio italiano: Il Como 1907 affronta l’Hellas Verona allo Stadio Giuseppe Sinigaglia e n una partita corrispondente alla giornata 9 della Serie A. Entrambe le squadre arrivano alla partita cercando di riconquistare la vittoria dopo aver pareggiato nelle rispettive partite precedenti. Il Como, diretto da Cesc Fàbregas, cercherà di sfruttare la serie di sette partite di imbattibilità anche se nell’ultima giornata non sono andati oltre lo 0-0 contro il Parma, sprecando l’occasione di risalire nelle prime posizioni. Entra la squadra di casa una comoda sesta posizione con 13 punti (3 PG – 4 PE – 1 PP) mentre l’Hellas Verona è al diciassettesimo posto con 5 unità, alle spalle di una recente serie di due sconfitte e due pareggi. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

