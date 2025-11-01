Hellas Verona | orari e dove vedere oggi in tv la partita di Serie A

2025-10-29 11:05:00 Calcio italiano: Il Como 1907 affronta l’Hellas Verona allo Stadio Giuseppe Sinigaglia e n una partita corrispondente alla giornata 9 della Serie A. Entrambe le squadre arrivano alla partita cercando di riconquistare la vittoria dopo aver pareggiato nelle rispettive partite precedenti. Il Como, diretto da Cesc Fàbregas, cercherà di sfruttare la serie di sette partite di imbattibilità anche se nell’ultima giornata non sono andati oltre lo 0-0 contro il Parma, sprecando l’occasione di risalire nelle prime posizioni. Entra la squadra di casa una comoda sesta posizione con 13 punti (3 PG – 4 PE – 1 PP) mentre l’Hellas Verona è al diciassettesimo posto con 5 unità, alle spalle di una recente serie di due sconfitte e due pareggi. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Hellas Verona: orari e dove vedere oggi in tv la partita di Serie A

Leggi anche questi approfondimenti

Nessuna sosta per l'Hellas. È già ripresa la preparazione dei gialloblù verso l'impegno di domenica contro l'Inter. Al Bentegodi si giocherà all'ora di pranzo, alle 12.30. Il Verona proverà a fermare la corsa di un Inter particolarmente in forma, reduce da una vitto - facebook.com Vai su Facebook

Un punto a Pisa! DAI VERONA #PisaVerona #SerieAEnilive #WeAreHellas Powered by #bwintv - X Vai su X

Hellas Verona – Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV e streaming - Ecco orario, probabili formazioni e dove seguire il match in diretta tv e streaming. Come scrive generationsport.it

Hellas Verona-Inter Serie A, dove vedere il match in tv e streaming: l’orario, le probabili formazioni, le ultime notizie - Altro segnale forte a tutto il campionato quello inviato dall’Inter dopo la convincente ... Segnala msn.com

Verona-Inter: le probabili formazioni, orario e dove vedere la gara in tv (e streaming) - Nella decima giornata di Serie A ci sarà la sfida tra il Verona di Zanetti e l'Inter di Chivu. Scrive msn.com