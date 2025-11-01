Helen di Wyndhorn | il fantasy secondo Tom King

Helen è una ragazza che, nonostante la giovane età di appena 16 anni, ha già vissuto diverse esperienze traumatiche: costantemente in viaggio col padre, un autore di fantasy in ascesa ma afflitto da numerosi debiti, si ritrova improvvisamente sola dopo il suicidio di quest'ultimo, unica figura di riferimento (seppur con molte manchevolezze). L'assenza (e in parte la presenza) della figura paterna fa precipitare Helen in una spirale autodistruttiva fatta di abusi ed eccessi, che viene spezzata quando una tutrice viene a prelevarla per portarla nella residenza di famiglia, dove suo nonno l'ha invitata a vivere: la residenza Wyndhorn.

