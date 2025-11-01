Hekuran Cumani ucciso a Perugia con una coltellata c’è un arresto per omicidio

Lanazione.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Perugia, 1 novembre 2025 – E’ stato arrestato il presunto autore dell' omicidio di Hekuran Cumani, 23enne residente a Fabriano, avvenuto a Perugia il 18 ottobre scorso. Nella serata di venerdì è stata infatti eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un giovane di 21 anni, “gravemente indiziato”.  L’arrestato, secondo l’Ansa, sarebbe il giovane già indagato per il delitto. Il nome dell'indagato era comparso nell'avviso con il quale è stata fissata per mercoledì l' autopsia sul corpo della vittima. La dinamica: il litigio. La sera del 18 ottobre, Cumani, il fratello e alcuni amici avevano raggiunto Perugia da Fabriano per trascorrere una serata in una discoteca nella zona universitaria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

hekuran cumani ucciso a perugia con una coltellata c8217232 un arresto per omicidio

© Lanazione.it - Hekuran Cumani ucciso a Perugia con una coltellata, c’è un arresto per omicidio

Altre letture consigliate

hekuran cumani ucciso perugiaPerugia, arrestato l'assassino di Hekuran Cumani. In carcere un 21enne - La squadra mobile della questura di Perugia ha arrestato nella serata di venerdì un ventunenne ritenuto l'assassino di Hekuran Cumani, il 23enne di origine albanese ucciso, ... ilmessaggero.it scrive

Hekuran Cumani ucciso a Perugia con una coltellata, c’è un arresto per omicidio - Il 23enne di Fabriano morì il 18 ottobre dopo una lite in un parcheggio della zona universitaria. Secondo lanazione.it

hekuran cumani ucciso perugiaPerugia, omicidio di Hekuran Cumani: arrestato il presunto assassino, è un 21enne - Il delitto è avvenuto sabato 18 ottobre all'alba nel parcheggio universitario di via Vanvitelli, durante una rissa fra due gruppi ... Riporta roma.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Hekuran Cumani Ucciso Perugia