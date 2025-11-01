Hekuran Cumani ucciso a Perugia con una coltellata c’è un arresto per omicidio

Perugia, 1 novembre 2025 – E’ stato arrestato il presunto autore dell' omicidio di Hekuran Cumani, 23enne residente a Fabriano, avvenuto a Perugia il 18 ottobre scorso. Nella serata di venerdì è stata infatti eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un giovane di 21 anni, “gravemente indiziato”. L’arrestato, secondo l’Ansa, sarebbe il giovane già indagato per il delitto. Il nome dell'indagato era comparso nell'avviso con il quale è stata fissata per mercoledì l' autopsia sul corpo della vittima. La dinamica: il litigio. La sera del 18 ottobre, Cumani, il fratello e alcuni amici avevano raggiunto Perugia da Fabriano per trascorrere una serata in una discoteca nella zona universitaria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

