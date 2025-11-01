Hekuran Cumani ucciso a coltellate a Perugia | arrestato un ragazzo di 21 anni
L’omicidio dopo una rissa avvenuta nel parcheggio dell'università nella notte tra il 17 e il 18 ottobre. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Omicidio Hekuran Cumani arrestato 18enne rissaiolo e violento #Aggressione #carcere #custodiacautelare #divietodidimora #perugia #polizia #Rissa #sprayurticante - facebook.com Vai su Facebook
Hekuran Cumani, addio tra le rose bianche ift.tt/pTLO8S1 - X Vai su X
Hekuran Cumani, arrestato l'assassino: è un giovane di 21 anni, l'ha ucciso con una coltellata al collo - La squadra mobile della questura di Perugia ha arrestato nella serata di venerdì un ventunenne ritenuto l'assassino di Hekuran Cumani, il 23enne di origine albanese ucciso, ... msn.com scrive
Perugia, arrestato l'assassino di Hekuran Cumani. In carcere un 21enne - La squadra mobile della questura di Perugia ha arrestato nella serata di venerdì un ventunenne ritenuto l'assassino di Hekuran Cumani, il 23enne di origine albanese ucciso, ... Da ilmessaggero.it
Ucciso a coltellate nel parcheggio dell’università di Perugia, svolta nelle indagini: arrestato un 21enne - Un giovane di 21 anni è stato arrestato per l'omicidio di Cumani Hekuran, il 23enne ucciso a Perugia il 18 ottobre scorso ... Segnala fanpage.it