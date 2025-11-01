Hekuran Cumani ucciso a coltellate a Perugia | arrestato un ragazzo di 21 anni

Repubblica.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’omicidio dopo una rissa avvenuta nel parcheggio dell'università nella notte tra il 17 e il 18 ottobre. 🔗 Leggi su Repubblica.it

hekuran cumani ucciso a coltellate a perugia arrestato un ragazzo di 21 anni

© Repubblica.it - Hekuran Cumani, ucciso a coltellate a Perugia: arrestato un ragazzo di 21 anni

