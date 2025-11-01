Hekuran Cumani arrestato l' assassino | è un giovane di 21 anni l' ha ucciso con una coltellata al collo
La squadra mobile della questura di Perugia ha arrestato nella serata di venerdì un ventunenne ritenuto l'assassino di Hekuran Cumani, il 23enne di origine albanese ucciso, nel. 🔗 Leggi su Leggo.it
