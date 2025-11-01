Heidi Klum pietrifica tutti con il costume da Medusa per Halloween 2025

Uno dei momenti più attesi delle celebrazioni di Halloween è lo svelamento del costume scelto da Heidi Klum. E anche quest'anno la supermodella non ha deluso le aspettative. Per la sua 24esima festa di Heidiween, ospitata al Hard Rock Hotel di New York, Klum è arrivata sul red carpet trasformata in una versione moderna e inquietante di Medusa, la leggendaria figura della mitologia greca. La scelta di interpretare questo mostro classico non è stata casuale. "Volevo esplorare i mostri classici della storia e reimmaginarne uno in modo moderno", ha dichiarato Klum a Vogue prima dell'evento. "Medusa mi è sembrata davvero iconica: misteriosa ma feroce.

