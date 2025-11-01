Heidi Klum il costume da Medusa per Halloween 2025 le impedisce di andare in bagno | sotto ha un pannolino

Puntuale come ogni anno arriva il costume di Halloween più assurdo e spettacolare, stiamo parlando di quello di Heidi Klum. Per il 2025 la top model veste i panni di Medusa sfoggiando una maschera horror con lingua biforcuta e serpenti al posto dei capelli. Ecco tutti i segreti dell'ultimo travestimento della top. 🔗 Leggi su Fanpage.it