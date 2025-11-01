Hegseth | Riprendere test nucleari allontana rischio di un conflitto

https:www.ilfogliettone.itwp-contentuploads202511Hegseth-Riprendere-test-nucleari-allontana-rischio-di-un-conflitto20251031video17112882.mp4 L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Hegseth: “Riprendere test nucleari allontana rischio di un conflitto”

Scopri altri approfondimenti

Secondo #Hegseth riprendere i test nucleari allontana il rischio di un conflitto - X Vai su X

askanews. . Secondo #Hegseth riprendere i test nucleari allontana il rischio di un conflitto - facebook.com Vai su Facebook

Hegseth: «Riprendere test nucleari allontana rischio di un conflitto» - Il segretario alla Difesa americano Pete Hegseth ha dichiarato che la ripresa dei test sulle armi nucleari da parte degli Stati uniti è una misura "responsabile", e ha difeso ... Scrive ilmessaggero.it

Usa, Trump ordina la ripresa dei test nucleari: cosa vuol dire e cosa può succedere ora - Leggi su Sky TG24 l'articolo Usa, Trump ordina la ripresa dei test nucleari: cosa vuol dire e cosa può succedere ora ... Secondo tg24.sky.it

L'America: "Test atomici solo per deterrenza". Mosca: "Mai interrotti" - dopo che il presidente Usa Donald Trump ha annunciato di volere riprendere i test nucleari. Si legge su ilgiornale.it