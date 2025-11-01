Hashish a un minore e droga sull’autobus | due condanne

Due condanne per spaccio di stupefacenti sono state pronunciate dal Tribunale di Sciacca. Giuseppe Maggiore, 26 anni, di Menfi, è stato riconosciuto colpevole di avere ceduto hashish a un minore e di averne detenuto 144 grammi in casa. Il giudice Dino Toscano lo ha condannato a un anno e 10 mesi.

