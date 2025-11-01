Harry Potter sarà di Netflix! La mossa a sorpresa che stupisce tutti | comprerà Warner Bros e HBO?

Il gigante dello streaming, Netflix, sta esplorando attivamente l’acquisizione di Warner Bros Discovery, in quella che potrebbe diventare una delle operazioni più significative nella storia dell’intrattenimento moderno. Netflix ha ingaggiato Moelis & Co, la banca d’investimento che ha guidato con successo Skydance Media nell’acquisizione di Paramount Global, per valutare una potenziale offerta che includerebbe gli studi cinematografici e il business streaming di Warner Bros Discovery. La notizia, confermata da tre fonti vicine alla trattativa, segna un’accelerazione improvvisa in una vicenda che sembrava destinata a procedere con maggiore cautela. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Harry Potter sarà di Netflix! La mossa a sorpresa che stupisce tutti: comprerà Warner Bros e HBO?

